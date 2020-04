மாவட்ட செய்திகள்

உணவின்றி தவிக்கும் கால்நடைகள் குறித்து தகவல் தெரிவிக்கலாம் - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி அறிவிப்பு + "||" + Regarding livestock without food May be informed Collector Sandeep Nanduri announces

உணவின்றி தவிக்கும் கால்நடைகள் குறித்து தகவல் தெரிவிக்கலாம் - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி அறிவிப்பு