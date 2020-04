மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாநகர பகுதியில் தடை உத்தரவை மீறிய 893 பேர் மீது வழக்கு - 130 வாகனங்கள் பறிமுதல் + "||" + Tirunelveli In the metropolitan area 893 people sued for violating prohibition order 130 vehicles seized

நெல்லை மாநகர பகுதியில் தடை உத்தரவை மீறிய 893 பேர் மீது வழக்கு - 130 வாகனங்கள் பறிமுதல்