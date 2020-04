மாவட்ட செய்திகள்

மண் பாண்டங்கள் தயாரிக்க மண் எடுக்க அரசு அனுமதி தேவையில்லை - மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + No need for government permission to buy earthenware - Central Government

