மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக அரசின் ரூ.1000 நிவாரண தொகை: ஒரே நாளில் 77 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு வீடுகளுக்கே சென்று வழங்கப்பட்டுள்ளது - அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தகவல் + "||" + Tamil Nadu government grants Rs.1000 relief to 77 lakh families in one day - Minister Selur Raju

தமிழக அரசின் ரூ.1000 நிவாரண தொகை: ஒரே நாளில் 77 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு வீடுகளுக்கே சென்று வழங்கப்பட்டுள்ளது - அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தகவல்