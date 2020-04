மாவட்ட செய்திகள்

வாலிபருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு: பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதை தவிர்த்த பொதுமக்கள் + "||" + Coronavirus vulnerability to youth: Leaving home in Perambalur district The public who refrain from coming out

வாலிபருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு: பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதை தவிர்த்த பொதுமக்கள்