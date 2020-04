மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவால் அரியலூர் மாவட்டத்தில் ஊமையான தறிகள் - 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நெசவாளர்கள் வாழ்வாதாரம் இழந்தனர் + "||" + Curfew in Ariyalur district Dumb Looms - 10 thousand weavers They lost their livelihood

ஊரடங்கு உத்தரவால் அரியலூர் மாவட்டத்தில் ஊமையான தறிகள் - 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நெசவாளர்கள் வாழ்வாதாரம் இழந்தனர்