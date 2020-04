மாவட்ட செய்திகள்

களியக்காவிளையில், குடோனில் பதுக்கி வைத்த ரூ.1 கோடி புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் - 5 பேர் கைது + "||" + In Kaliyakaval, Hid in Gudon Rs.1 cr seized tobacco products - Five arrested

களியக்காவிளையில், குடோனில் பதுக்கி வைத்த ரூ.1 கோடி புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் - 5 பேர் கைது