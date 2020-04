மாவட்ட செய்திகள்

கருமந்துறை மலைப்பகுதியில் காரில் சாராயம் கடத்திய அ.ம.மு.க. பிரமுகர் உள்பட 3 பேர் கைது + "||" + In the Karumanthurai mountain range Smuggled booze in car Ammk Personality 3 arrested including

கருமந்துறை மலைப்பகுதியில் காரில் சாராயம் கடத்திய அ.ம.மு.க. பிரமுகர் உள்பட 3 பேர் கைது