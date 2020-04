மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை பகுதிகளில், ரேஷன் கடைகளிலேயே டோக்கன் வழங்கல் - சமூகவிலகல் இன்றி பொதுமக்கள் கூட்டமாக வாங்கிச்சென்றனர் + "||" + Ranipettai areas, Token Issue at Ration Stores - Without social alienation The public bought into the crowd

ராணிப்பேட்டை பகுதிகளில், ரேஷன் கடைகளிலேயே டோக்கன் வழங்கல் - சமூகவிலகல் இன்றி பொதுமக்கள் கூட்டமாக வாங்கிச்சென்றனர்