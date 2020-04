மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா விஷயத்தில் யாரும் அரசியல் செய்வதில் அர்த்தம் இல்லை - காங்கிரஸ் தலைவர் டி.கே.சிவக்குமார் பேட்டி + "||" + In the case of Corona In making anyone political There is no meaning Interview with Congress leader DK Sivakumar

கொரோனா விஷயத்தில் யாரும் அரசியல் செய்வதில் அர்த்தம் இல்லை - காங்கிரஸ் தலைவர் டி.கே.சிவக்குமார் பேட்டி