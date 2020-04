மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், கொரோனா பாதித்தவர்கள் வசித்த தெருக்களும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டன + "||" + In Kallakurichi District, Inhabitants of Corona lived The streets were also isolated

