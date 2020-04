மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க தேனி நகர் முழுமையாக முடக்கம் - காய்கறி, மளிகை பொருட்கள் விற்பனை கடைகளும் மூடல் + "||" + To prevent the spread of coronavirus Theni Nagar Freeze - Vegetables and groceries Sales outlets are closing

