மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் வருவாய் இழப்பை சந்தித்த போதும் விவசாய பணிகளில் ஆர்வம் குறையாத கிராம மக்கள் + "||" + Despite the loss of curfew revenue Villagers who have little interest in agricultural work

ஊரடங்கால் வருவாய் இழப்பை சந்தித்த போதும் விவசாய பணிகளில் ஆர்வம் குறையாத கிராம மக்கள்