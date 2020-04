மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு வருபவர்களுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை + "||" + For those who come to the Collector's office Physical heat testing

