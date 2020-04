மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லி மாநாட்டிற்கு சென்று கிருஷ்ணகிரி திரும்பியவர்களுக்கு கொரோனா அறிகுறி இல்லை - சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Go to Delhi Convention For those who have returned to Krishnagiri There is no corona symptom

டெல்லி மாநாட்டிற்கு சென்று கிருஷ்ணகிரி திரும்பியவர்களுக்கு கொரோனா அறிகுறி இல்லை - சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தகவல்