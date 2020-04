மாவட்ட செய்திகள்

பங்குனி உத்திர திருவிழா ரத்து: பக்தர்கள் கூட்டம் இன்றி முருகன் கோவில்கள் வெறிச்சோடின + "||" + Cancellation of Panguni Uthra Festival: Devotees without meeting Murukan temples are raging

பங்குனி உத்திர திருவிழா ரத்து: பக்தர்கள் கூட்டம் இன்றி முருகன் கோவில்கள் வெறிச்சோடின