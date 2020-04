மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கின்போது மதியம் 1 மணிக்கு பிறகு அரசு வாகனங்களுக்கு வழங்கப்படும் எரிபொருள் விவரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் + "||" + After 1 pm on the curfew Government vehicles will be provided Fuel details must be recorded

