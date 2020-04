மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் வியாபாரிகள் வாங்க முன்வரவில்லை: அறுவடை செய்யாததால் கொடியிலேயே அழுகும் பன்னீர் திராட்சை - விவசாயிகள் கவலை + "||" + Curfew merchants do not offer: On the vine because it is not harvested Rotting paneer grapes

ஊரடங்கால் வியாபாரிகள் வாங்க முன்வரவில்லை: அறுவடை செய்யாததால் கொடியிலேயே அழுகும் பன்னீர் திராட்சை - விவசாயிகள் கவலை