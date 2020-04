மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவை மீறியதாக தஞ்சை சரகத்தில் 8,989 பேர் கைது - டி.ஐ.ஜி. லோகநாதன் தகவல்

In violation of the curfew 8,989 arrested in Thanjavur - DIG Loganathan Information

