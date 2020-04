மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில், மேலும் 3 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி - இதுவரை 8 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் + "||" + In the Tanjore district, 3 more confirmed coronary infection - So far, 8 people have been affected

