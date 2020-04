மாவட்ட செய்திகள்

ஆசாரிபள்ளம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட 6 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை - மூதாட்டி வேறு வார்டுக்கு மாற்றம் + "||" + At Asaripallam Government Hospital Affected by Corona Intensive care for 6 people

ஆசாரிபள்ளம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட 6 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை - மூதாட்டி வேறு வார்டுக்கு மாற்றம்