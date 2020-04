மாவட்ட செய்திகள்

அம்மாபேட்டை பகுதி ரேஷன் கடைகளில் ரூ.1000 நிவாரண பொருட்கள் - அமைச்சர் கே.சி.கருப்பணன் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Ammapettai relief of Rs 1000 in partial ration shops - Minister KC Karuppanan inaugurated the function

அம்மாபேட்டை பகுதி ரேஷன் கடைகளில் ரூ.1000 நிவாரண பொருட்கள் - அமைச்சர் கே.சி.கருப்பணன் தொடங்கி வைத்தார்