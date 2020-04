மாவட்ட செய்திகள்

பட்டாபிராமில் மதுபானம் கேட்டு கிணற்றுக்குள் இறங்கி அடம் பிடித்த தொழிலாளி - தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்டனர் + "||" + In pattapiram Asking for wine Descending into the well Stubborn Favorites Worker

பட்டாபிராமில் மதுபானம் கேட்டு கிணற்றுக்குள் இறங்கி அடம் பிடித்த தொழிலாளி - தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்டனர்