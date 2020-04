மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் காரணமாக ‘சீல்’ வைத்த பகுதி மக்களுக்கு அரிசி, பருப்பு - திருப்பத்தூர் கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + Due to coronavirus virus sealed To area people Rice, lentils - Presented by the Tirupattur Collector

கொரோனா வைரஸ் காரணமாக ‘சீல்’ வைத்த பகுதி மக்களுக்கு அரிசி, பருப்பு - திருப்பத்தூர் கலெக்டர் வழங்கினார்