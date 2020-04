மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவால் பவுர்ணமி தினத்தில் வெறிச்சோடிய கிரிவலப்பாதை - முக்கிய சாலைகளுக்கு ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டது + "||" + On full moon day by curfew The fledged Kiribalapathi - Major roads were sealed

ஊரடங்கு உத்தரவால் பவுர்ணமி தினத்தில் வெறிச்சோடிய கிரிவலப்பாதை - முக்கிய சாலைகளுக்கு ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டது