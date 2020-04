மாவட்ட செய்திகள்

தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மளிகை பொருட்கள் - கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + Groceries for cleanliness workers - provided by the Collector

தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மளிகை பொருட்கள் - கலெக்டர் வழங்கினார்