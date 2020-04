மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் ஒருவர் உயிரிழப்பு: சைதாப்பேட்டை பகுதி முழுவதும் சுகாதாரப்பணிகள் தீவிரம் + "||" + One killed by Corona: Saidapet area The intensity of health care throughout

கொரோனாவால் ஒருவர் உயிரிழப்பு: சைதாப்பேட்டை பகுதி முழுவதும் சுகாதாரப்பணிகள் தீவிரம்