மாவட்ட செய்திகள்

பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் கொரோனாவா? ஒரேநாளில் 24 பேர் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி - குமரியில் பரபரப்பு + "||" + Corona for the families of the victims? 24 in a single day Admission to the hospital

பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் கொரோனாவா? ஒரேநாளில் 24 பேர் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி - குமரியில் பரபரப்பு