மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் அறுவடை செய்ய முடியவில்லை: மரத்திலேயே வெடித்து அழுகும் பலாப்பழங்கள் - பண்ருட்டி விவசாயிகள் வேதனை + "||" + Curfew could not be harvested: Explode in the wood Palap fruits

ஊரடங்கால் அறுவடை செய்ய முடியவில்லை: மரத்திலேயே வெடித்து அழுகும் பலாப்பழங்கள் - பண்ருட்டி விவசாயிகள் வேதனை