மாவட்ட செய்திகள்

வனப்பகுதியில் கீழே கிடந்த நாட்டுத்துப்பாக்கியை எடுத்தபோது தோட்டா பாய்ந்து வாலிபர் காயம் - மாரண்டஅள்ளி போலீசார் விசாரணை + "||" + Lying down in the wilderness When the country fired the gun - The bullet wounded the young man

வனப்பகுதியில் கீழே கிடந்த நாட்டுத்துப்பாக்கியை எடுத்தபோது தோட்டா பாய்ந்து வாலிபர் காயம் - மாரண்டஅள்ளி போலீசார் விசாரணை