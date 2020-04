மாவட்ட செய்திகள்

அமெரிக்கா, சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு சென்னையில் இருந்து 5 சிறப்பு விமானங்கள் - 787 பேருடன் புறப்பட்டு சென்றன + "||" + To countries including the United States and Singapore 5 special flights from Chennai

அமெரிக்கா, சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு சென்னையில் இருந்து 5 சிறப்பு விமானங்கள் - 787 பேருடன் புறப்பட்டு சென்றன