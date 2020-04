மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் தனிமைப்படுத்தப்படுபவர்களுக்காக சென்னை ஐ.ஐ.டி., அண்ணா பல்கலைக்கழக விடுதிகள், முகாம்களாக மாற்றம் - மாநகராட்சி நடவடிக்கை + "||" + Transition to IIT, Anna University hostels and camps in Chennai Corporation action

கொரோனாவால் தனிமைப்படுத்தப்படுபவர்களுக்காக சென்னை ஐ.ஐ.டி., அண்ணா பல்கலைக்கழக விடுதிகள், முகாம்களாக மாற்றம் - மாநகராட்சி நடவடிக்கை