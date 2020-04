மாவட்ட செய்திகள்

நிவாரண பொருட்களில் பா.ஜனதா ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் விவகாரம்: அரசின் வரிப்பணத்தில் அரசியல் செய்வதை ஏற்க முடியாது - காங்கிரஸ் தலைவர் டி.கே.சிவக்குமார் கண்டனம் + "||" + It is not acceptable to do politics on the taxpayer of the state Congress leader DK Sivakumar condemned

நிவாரண பொருட்களில் பா.ஜனதா ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் விவகாரம்: அரசின் வரிப்பணத்தில் அரசியல் செய்வதை ஏற்க முடியாது - காங்கிரஸ் தலைவர் டி.கே.சிவக்குமார் கண்டனம்