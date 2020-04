மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவுவதை தடுக்க ஊரின் எல்லையில் தடுப்புகள் அமைத்து தனிமைப்படுத்திக்கொண்ட மக்கள் + "||" + To prevent corona spread Set up barricades on the border People in isolation

