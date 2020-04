மாவட்ட செய்திகள்

ஒரத்தநாடு அருகே, முன்விரோதத்தில் வயலில் தூங்கி கொண்டிருந்த விவசாயி சரமாரி வெட்டிக்கொலை - 4 பேரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை + "||" + Near Ottanadu, Sleeping in the field in the foreground The farmer is saramariya Kill the cut

ஒரத்தநாடு அருகே, முன்விரோதத்தில் வயலில் தூங்கி கொண்டிருந்த விவசாயி சரமாரி வெட்டிக்கொலை - 4 பேரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை