மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து கிராமங்களிலும் குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் - அலுவலர்களுக்கு, அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் அறிவுறுத்தல் + "||" + Drinking water problem in all villages Take action to solve - For officers, the Minister kp.anpalakan instruction

அனைத்து கிராமங்களிலும் குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் - அலுவலர்களுக்கு, அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் அறிவுறுத்தல்