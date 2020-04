மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரசால் ஊரடங்கு உத்தரவு: மரக்காணம் உப்பளத்தில் உப்பு உற்பத்தி பாதிப்பு - 3 ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் வேலையிழப்பு + "||" + Curfew by Corona virus: In the woodcut salty Impact of Salt Production

கொரோனா வைரசால் ஊரடங்கு உத்தரவு: மரக்காணம் உப்பளத்தில் உப்பு உற்பத்தி பாதிப்பு - 3 ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் வேலையிழப்பு