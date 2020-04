மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு அதிகமாக இருப்பதால் திருப்பூர் மாவட்டம் சிவப்பு நிற பட்டியலில் சேர்ப்பு + "||" + Tirupur district is included in the red list because of the high prevalence of corona

