மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூரில் இருந்து ஆரஞ்சு பழங்களை வெளியூர்களுக்கு அனுப்ப முடியாமல் வியாபாரிகள் தவிப்பு - குளிர்சாதன வசதி ஏற்படுத்தித்தர கோரிக்கை + "||" + From Thiruppathur Orange Berries Unable to send to outsiders Merchants suffer

திருப்பத்தூரில் இருந்து ஆரஞ்சு பழங்களை வெளியூர்களுக்கு அனுப்ப முடியாமல் வியாபாரிகள் தவிப்பு - குளிர்சாதன வசதி ஏற்படுத்தித்தர கோரிக்கை