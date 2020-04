மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட காவல் துறை சார்பில் 2 ஆயிரம் பேருக்கு ரூ.15 லட்சம் மளிகை பொருட்கள் - போலீஸ் சூப்பிரண்டு வழங்கினார் + "||" + Ranipettai District 2 thousand on behalf of the police 15 lakhs of groceries

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட காவல் துறை சார்பில் 2 ஆயிரம் பேருக்கு ரூ.15 லட்சம் மளிகை பொருட்கள் - போலீஸ் சூப்பிரண்டு வழங்கினார்