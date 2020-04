மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால், போக்குவரத்து நிறுத்தம்: சிகிச்சைக்காக மனைவியை 145 கி.மீ. தூரம் சைக்கிளில் அழைத்து சென்ற தொழிலாளி - கிராம மக்கள் பாராட்டு + "||" + Curfew, Traffic Parking: Wife for treatment 145 km Bicycle in the distance The worker who took him

ஊரடங்கால், போக்குவரத்து நிறுத்தம்: சிகிச்சைக்காக மனைவியை 145 கி.மீ. தூரம் சைக்கிளில் அழைத்து சென்ற தொழிலாளி - கிராம மக்கள் பாராட்டு