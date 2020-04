மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி தீவிரம் + "||" + In isolated areas of Thoothukudi The intensity of antiseptic spraying work

தூத்துக்குடியில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி தீவிரம்