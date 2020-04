மாவட்ட செய்திகள்

தாயமங்கலம் பகுதியில் காவிரி கூட்டுக்குடிநீர் குழாய் உடைப்பை நிரந்தரமாக சரிசெய்ய கோரிக்கை + "||" + Request for permanent repair of Cauvery water pipeline in Thayamangalam area

தாயமங்கலம் பகுதியில் காவிரி கூட்டுக்குடிநீர் குழாய் உடைப்பை நிரந்தரமாக சரிசெய்ய கோரிக்கை