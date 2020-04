மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு உதவும் ஆலோசனைகள் உடனே அமல்படுத்தப்படும் - தேவேகவுடாவுக்கு முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா கடிதம் + "||" + Ideas to Help Farmers Effective immediately First-Minister Yeddyurappa's letter to Deve Gowda

விவசாயிகளுக்கு உதவும் ஆலோசனைகள் உடனே அமல்படுத்தப்படும் - தேவேகவுடாவுக்கு முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா கடிதம்