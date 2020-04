மாவட்ட செய்திகள்

ஆம்பூரில் வங்கிகள் இயங்காது வீடுகளுக்கே சென்று பொருட்கள் வழங்கப்படும் - பொதுமக்கள் வெளியே வரவேண்டாம் என கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + Banks will not operate in Ambur Go home and deliver the goods

ஆம்பூரில் வங்கிகள் இயங்காது வீடுகளுக்கே சென்று பொருட்கள் வழங்கப்படும் - பொதுமக்கள் வெளியே வரவேண்டாம் என கலெக்டர் வேண்டுகோள்