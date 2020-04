மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் மீது எச்சில் துப்பிய கொரோனா நோயாளிகள் - 2 பேர் மீது கொலை முயற்சி வழக்கு + "||" + On doctors at Trichy Government Hospital Coronal patients who spit saliva - Case in attempt to murder 2 people

திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் மீது எச்சில் துப்பிய கொரோனா நோயாளிகள் - 2 பேர் மீது கொலை முயற்சி வழக்கு