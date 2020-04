மாவட்ட செய்திகள்

தா.பழூர் பகுதியில் அறுவடை செய்த நிலக்கடலையை விற்க முடியாமல் தவிக்கும் விவசாயிகள் + "||" + Harvested in the Pallur area Unable to sell groundnut Stranded farmers

