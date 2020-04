மாவட்ட செய்திகள்

சேலம், நாமக்கல் மாவட்டங்களில் ஒரே நாளில், 6 பெண்கள் உள்பட 8 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + In Salem and Namakkal Districts Including 6 women in one day Coronal damage to 8 people

சேலம், நாமக்கல் மாவட்டங்களில் ஒரே நாளில், 6 பெண்கள் உள்பட 8 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு