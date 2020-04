மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூரில், நடைபாதை வியாபாரிகளுக்கு உழவர் சந்தையில் இடம் ஒதுக்கீடு + "||" + In Gudalur, for street vendors Reservation of tillage market

கூடலூரில், நடைபாதை வியாபாரிகளுக்கு உழவர் சந்தையில் இடம் ஒதுக்கீடு