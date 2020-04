மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதித்த போலீஸ் அதிகாரியுடன் தொடர்பில் இருந்த மந்திரி ஜிதேந்திர அவாத் தனிமைபடுத்தி கொண்டார் + "||" + With the police officer who affected Corona Were in touch Minister Jitendra Awadh With isolation

கொரோனா பாதித்த போலீஸ் அதிகாரியுடன் தொடர்பில் இருந்த மந்திரி ஜிதேந்திர அவாத் தனிமைபடுத்தி கொண்டார்